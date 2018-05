Obituário - 23 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/05/2018 | 10:10



DOMINGO GLENIR SANTARNECCHI

(Passo Fundo, RS, 14-8-1944 – São Paulo, SP, 18-5-2018)



Na história da Imprensa do Grande ABC, a presença de Glenir Santarnecchi: homem de rádio, jornal e televisão. Um dos pioneiros da TV no Grande ABC.

A partir de 1993, e durante 12 anos, Glenir apresentou o programa “ABC Brasil”, pela TV São Caetano, o canal 45 UHF e Canal 4 Cambras/Net. Um programa diário, em revezamento com o advogado João da Costa Faria, esportista Altevir Anhê, professor Daniel Bellucci Contru e o saudoso prefeito Luiz Tortorelli.

Glenir entrevistou centenas de convidados, sempre muito bem vestido, de terno, gravata e muita bossa.

Glenir era advogado, formado pela Universidade São Francisco, com pós-graduação em Direito Administrativo e Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica. Foi professor universitário. Atuou na Rádio Cacique e Prefeitura de São Caetano. Presidiu a Fundação Pró-Memória. Trabalhou na Eletropaulo.

Foi membro da Academia Popular de Letras de São Caetano e da Academia de Letras da Grande São Paulo.

É autor do livro “São Caetano Di Thiene, o santo que deu nome à cidade” (All Print Editora, 2010).

Glenir era filho de Dante Santarnecchi e Maria Pasquali. Casado com a psicóloga Maria da Conceição dos Santos e pai de Érica Maria. Parte aos 73 anos. Seu corpo foi encaminhado para cremação ao Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo.

A missa de sétimo dia será rezada sábado, dia 26, às 16h, na Paróquia São Caetano: Praça Comendador Ermelino Matarazzo, bairro Fundação, em São Caetano.



Santo André



Antonio Trambaioli, 95. Natural de Santa Gertrudes (SP). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Pedro Beltrão, 92. Natural de Colina (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.



Maria Vilani de Sousa, 84. Natural de Missão Velha (CE). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (SP). Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Armando Fornero, 82. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Gerente de vendas. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Raul da Cruz Vieira, 82. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.



Ana Soares de Carvalho, 78. Natural de Urandi (BA). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiz Gonzaga Véras, 77. Natural de Solidão (PE). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ana Souza Santos, 74. Natural de Araçuaí (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Cemitério Municipal de Queixada (MG).



Sandra Moreno Lima, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Crematório Vila Alpina.



Francisco Solene de Oliveira, 59. Natural de Crateús (CE). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Geraldo de Souza, 54. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 20, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elenice Rosa Ponciano, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Geraldo Vieira dos Santos, 93. Natural de Esperança (PB). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.



Gecilda Dias Rodrigues, 86. Natural de Mutum (MG). Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



Fernando Vilarinho Netto, 81. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.



Ana Pio dos Santos Silva, 76. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.



Alice Pereira, 74. Natural de Iguape (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



Luiz Alves da Silva, 74. Natural de Anhumas (SP). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



José Louzada, 72. Natural de Virgínia (MG). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.



Aparecida Colognesi Zancanaro, 72. Natural de Avencas, Distrito de Marília (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.



Eloisa Helena Pinto, 66. Natural de Gouveia (MG). Residia no bairro Alvaenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



Cleonice do Nascimento Azevedo, 65. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Clovis Geraldo Ferreira, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.



São Caetano



Nazareth Fernandes Pinto, 81. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 21. Cemitério das Lágrimas.



Marcio Antonio Constantino, 58. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Oliveira Carlos da Silva, 84. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.



José Francisco de Souza, 79. Natural do Morro de Chapéu (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal.



Heleno Moura da Silva, 70. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.



Elisiário Álvares Antunes, 65. Natural de Jequeri (MG). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo (SP). Dia 21. Vale da Paz.



Wellington Ederson Medeiros da Silva, 5. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal.



Mauá



Antonio Cavalcante Benicio, 68. Natural de Guarapira (PB). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 21. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Vivaldo Vieira de Souza, 60. Natural de Centenário do Sul (PR). Residia no bairro Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Edésio Batista dos Santos, 57. Natural de Herculândia (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.