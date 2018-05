São Caetano. A Turma da Vitória. A confraria...

Ademir Medici



Acadêmicos de São Caetano: hoje é dia de cumprimentar o colega Artur Henrique da Cruz Carvalho, no dia do seu aniversário. Paulistano, veio menino para São Caetano. Adolescente, participou da célebre Passeata do Silêncio de 1961, manifestação cívica e inteligente contra o projeto de aumento dos subsídios dos vereadores locais.

Publicitário, jornalista, Artur Carvalho escreve:

Nunca fui um acadêmico, mas minha amizade com os seus membros nasceu da grande passeata que eles lideraram contra os subsídios dos vereadores.

Desde então adotei e fui adotado por grandes amigos. Uma amizade que permanece. Daí este ‘bicão’ fazer parte desta confraria da qual tenho muito orgulho.

Na verdade todos faziam parte da ‘Turma do Vitória’.





Artur Henrique da Cruz Carvalho

Nascimento: São Paulo, 23 de maio de 1946

Filiação: Henrique Noronha Carvalho e Lucy Gomes Vieira da Cruz Carvalho, professores de carreira.

São Caetano: a chegada em 1952.

Histórico escolar: estudou em São Caetano no Senador Flaquer e no Coronel Bonifácio de Carvalho. Foi seminarista durante dois anos.

Atividades profissionais: trabalhou na GM, na Refinaria de Óleos Brasil, na Walter Kidde Extintores e na Aços Villares.

Ingressou na área de publicidade em 1970, atuando nas melhores agências de propaganda de São Paulo e na área comercial de emissoras de TV: Manchete, Bandeirantes e Globo.

Foi assessor de comunicações da Prefeitura de São Caetano, administração do prefeito Raimundo da Cunha Leite.

Em 2006 criou a Playlong, fabricante de equipamentos de exercícios ao ar livre voltado especialmente para o público idoso.

Hoje ajuda o filho Fabiano na administração da loja de madeiras Recolax, fundada em 1963 por Geraldo Braido, seu sogro.

Mulher: Neusa Braido, em segundas núpcias.

Filhos: Luiz Guilherme, Gabriela e Luiz Gustavo, os três do primeiro casamento com Lindamar Moledo; Fabiano e Fabiola, do casamento com Neusa Braido.

Netos: Manuela, Tomás, Bruna, Lorenzo, Sofia e Stefano.

Lembranças, saudades...

Meus pais moravam em Capivari, no Interior de São Paulo. Vieram para São Paulo. Depois da emancipação político-administrativa de São Caetano, minha mãe foi nomeada pelo próprio governador Adhemar de Barros para lecionar no Grupo Escolar Senador Flaquer com o objetivo de dar início à primeira classe do jardim de infância da cidade.

Em 1952, devido à distância, nos mudamos para São Caetano, de onde minha mãe nunca mais saiu e criou os seus oito filhos.

Assim começa minha história de amor a São Caetano. Cresci e convivi com amigos de todas as idades, que basicamente contribuíram para minha formação.

Sábados e domingos à noite nós nos encontrávamos para sonhar com possíveis namoradas, falar de futebol, política, cinema e tudo que poderia ser de interesse de jovens intelectuais.

O Cine Vitória tornou-se o centro de encontro de jovens vindos do bairro Fundação, Largo da Matriz, do Colégio Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho e Instituto de Ensino de São Caetano.

Os encontros regulares da Turma do Centro Acadêmico nasceram da iniciativa do grande líder estudantil e acadêmico Ramis Sayar e seus amigos.

O CA promoveu inicialmente o 1º Baile dos Anos 60 e depois continuou reunindo toda a turma destes anos dourados, o que se repete até os dias de hoje.

Em 1969 fui para Nova York, sonho de todo jovem àquela época.

Anos depois, juntamente com Aleksandar Jovanovic (Santo André) e Laércio Cavalcanti (São Bernardo), contribuímos para a criação das secretarias de Comunicação das Prefeituras, antigamente denominadas Relações Públicas e Imprensa.

Diário há 30 anos Domingo, 22 de maio de 1988 – ano 31, edição 6759 Custo de Vida – Inflação, inimiga maior do futebol sem OTNs e URP. Reportagem: Wilson Moço, Saulo Leite e Paulo de Tarso. Seu Orçamento (Luís Nassif) – Juro está baixo, salário é que não segue prestação. Imprensa – Parlamentares do Grande ABC destacam os 30 anos do Diário. Saúde – Campólio, vacinação contra a poliomielite e o sarampo, atende 85 mil crianças no Grande ABC. Comportamento – Lambada, nova mania na noite de São Paulo. Reportagem: Antonio Prada (texto) e Artur Florêncio (fotos). Acidente – Caminhão desgovernado atropela e mata menina de 3 anos no Jardim das Paineiras, em Diadema. Memória – Cinco anos sem o Dr. Nardini.

Hoje

Dia da Juventude Constitucionalista

Em 23 de maio de...

1918 – Presidente da República, Wenceslau Braz, em visita a São Paulo, vai de trem a Santos. A chuva intermitente da noite anterior impediu que a viagem fosse pelo Caminho do Mar. O presidente pretendia apreciar o panorama que se descortina do Alto da Serra do Mar, agora que a estrada se encontrava inteiramente reconstruída por Arthur Rudge Ramos. A volta a São Paulo ocorreu às 19h35. A guerra. Do noticiário do Estadão: aviadores brasileiros terminam estágio na Escola de Aviação da Inglaterra e pedem para seguir imediatamente para a frente de batalha na França. Itália lembra o terceiro aniversário de sua entrada na guerra. 1963 – Câmara de Santo André saúda o News Seller pelo seu quinto aniversário. 1968 – Metalúrgicos esboçam greve no Grande ABC. Endurece o regime militar. Mesmo assim são registradas paralisações em empresas como a Willys, Mercedes-Benz, Volkswagen e Tratores Fendt.





