Obituário - 22 de maio de 2018

Santo André



Pedro Pardo, 96. Natural de Piratininga (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 20. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Laurino Cassettari, 95. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Saudade, em Santo André.



Encarnação Fernandes Penteadura Ortiz, 94. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlos Henry Lux, 90. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 20. Crematório Memorial de Santos (SP).



Elvira Monteiro de Souza, 88. Natural de Pederneiras (SP). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Antonio Alfredo da Costa, 85. Natural de Macaubas (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Pedro Magalhães Clemente, 85. Natural de Portugal. Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Martin Tacoshi, 81. Natural de Avaré (SP). Residia em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Carlos Alberto de Souza, 73. Natural de São Caetano. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Evanira Raimundo, 69. Natural de Nhandeara (SP). Residia no Parque Marajoara II, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Israel Fernandes Dias, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Odair Viaro, 64. Natural de Arapongas (PR). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Cecília Maria Azzolino Maia, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Corretora. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Christos Apostolopoulos, 42. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Diretor comercial. Dia 20. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Bernardo



Terezinha Ferreira dos Santos, 80. Natural de Canhoba (SE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



Delizem Debortoli Vasques, 79. Natural do Estado de Santa Catarina. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.



Lenine Gaidarji, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.



Maria Aparecida Chiotti, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



Edvaldo Pereira dos Santos, 71. Natural de Almadina (BA). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Memorial Phoenix, em Santo André.



Hilário Marques de Carvalho, 71. Natural de Conceição do Coité (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



Pedro Freire da Silva, 67. Natural de Sales (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.



José Divino Fermino, 65. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



Omero Oliveira Nogueira, 63. Natural de Nova Canaã (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.



Silvio Gennari, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.



Iolanda Santiago Vanancio, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim São Luiz, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.



Hermógenes Mario Camargo, 60. Natural de Mandaguari (PR). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



Maria de Fátima Soares da Paz, 59. Natural de Itabirito (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Pensionista. Dia 20. Crematório Jardim da Colina.



Elisabeth Rosa Laurindo, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério Parque Jaraguá, em São Paulo (SP).



São Caetano



Mario Bernardo da Silva, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bela, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Rubens Moia Thomé, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Vale dos Pinheirais.



Maria de Lourdes Queiroga, 71. Natural de Corumbá (MS). Residia no Jardim São Caetano, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Laércio dos Reis, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria José da Silva, 94. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Francisco Antonio da Silva Filho, 89. Natural de Ubá (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Dorothea Munhoz Demare, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Melo, em Diadema. Dia 20. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).



Odete Izidio da Silva, 64. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



José Airton Tadeu Bojorqui, 30. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim São Luiz, em São Paulo (SP). Dia 19, em Diadema. Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo (SP).



Débora Maria da Conceição Sousa, 29. Natural de Francisco Morato (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Mauá



Sebastião de Oliveira, 85. Natural de Rio Preto (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Adail Domingues Fernandes, 76. Natural de Portugal. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.



Maria José da Silva, 75. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Jovelina Ruiz dos Santos, 69. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Dioliras Pinto Nogueira, 68. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.



Jesuino Gonçalves da Paixão, 67. Natural de Belo Campo (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



José Carlos Silva, 59. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Nelson Ribeiro, 83. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Santo André. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra



Vicentina Isabel da Conceição Marques, 88. Natural de Santa Branca (SP). Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Dia 20. Cemitério São Sebastião.