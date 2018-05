Roldão contrata para loja de Sto.André

Da Redação



22/05/2018 | 07:22



O Roldão Atacadista está recrutando trabalhadores para sua nova loja, no Parque João Ramalho, em Santo André. Estão disponíveis postos como operador de caixa, operador de loja, auxiliar de açougue, açougueiro, fiscal de prevenção, assistente de SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) e operador de empilhadeira.

Os interessados devem comparecer na sede do Sindicato dos Comerciários do ABC, munidos de currículo, até quinta-feira, das 9h ao meio-dia, e procurar por Priscila Baptista.

A segunda unidade andreense da rede de atacarejo (que mescla atacado com varejo) irá operar no mesmo endereço de antiga loja do Seta Atacadista e contou com investimento de cerca de R$ 17 milhões. A expectativa era que a inauguração fosse em dezembro, porém, não há previsão de início das atividades até o momento.

O Roldão não informou o total de oportunidades em aberto nem o valor médio de remuneração.

A rede já está presente na cidade, no bairro Homero Thon, em São Bernardo, no Pauliceia, e deve abrir unidade em Mauá. O conceito de self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve) tem ganhado cada vez mais adeptos durante a crise econômica. Para economizar, o cliente busca por preço acessível e não se importa de, para isso, fazer as compras em ambiente menos sofisticado, com menor variedade de marcas e sem sacolas plásticas.