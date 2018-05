Maísa responde xingamento de seguidor e para a internet

21/05/2018 | 17:12



É melhor pensar duas vezes antes de falar o que pensa para Maísa! Aos 15 anos de idade, ela mostra, desde pequena, que não tem papas na língua na hora de responder os haters.

Foi exatamente o que aconteceu quando, mais uma vez, uma seguidora à comparou com Larissa Manoela, a internauta respondeu um tweet da jovem e escreveu:

Que menina mais chata!! Por que não cala a boca? Acha que está abafando com as respostinhas dela. Já foi grosseira com o Dudu, colega de trabalho dela. É muito irritante. Nunca será a @larimanoela!.

É aquele ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer! Maísa manteve a pose e respondeu:

Sim, até onde eu sei não da pra eu ser a Lari Manoela se eu sou a Maísa, musa sensata!

Ela ainda desabafou na rede social:

Cara é muito TRISTE ver a sociedade querendo comparar duas garotas diferentes que são amigas, só porque elas tem um destaque grande em suas profissões.