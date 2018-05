Mayra Cardi, grávida, adota dieta que permite a ingestão somente de alimentos crus

21/05/2018 | 17:12



Mayra Cardi não esconde que será uma mamãe bem coruja, a loira que já tem um filho com 17 anos de idade, agora, está tendo a oportunidade de experimentar a gravidez mais uma vez e a beldade não esconde os cuidados. Ela já revelou que a partir de agora adotará uma dieta em que só poderá ingerir alimentos crus.

Fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar, a primeira filha de Mayra já tem nome e até mesmo uma dieta prevista para durar até os oito anos de idade, não entendeu? O ESTRELANDO te explica! Não é novidade para ninguém que a personal segue dietas bem regradas para cuidar de seu corpão. Com a gravidez ela voltou sua atenção para a sua saúde e na de Sophia, sua filha.

Com isso em mente, ela decidiu adotar o crudivorismo, que é uma dieta que se restringe a alimentos crus, ou seja a grande maioria se resume a frutas, vegetais e legumes.

- Enquanto ela estiver na minha barriga e até completar 8 anos de idade, assim como toda mãe quem decide sou eu, obvio com a aprovação do pai e assim fizemos antes mesmo de gerar essa vida, e claro que sempre vou querer o melhor para ela assim como faço com o Lucas, brigo e pego no pé para o melhor que eles podem ser, escreveu em seu Instagram.

A beldade já havia revelado que sua filha também não iria ingerir glúten ou açúcar e revelou que está somente pensando na saúde da pequena que está por vir!