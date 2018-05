J.K. Rowling usa foto do casamento real para 'cutucar' Donald Trump

21/05/2018 | 15:11



Dentre todas as fotos e comentários sobre o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle (agora duque e duquesa de Sussex) feitos pelos britânicos nas redes sociais, com certeza o da escritora J.K. Rowling foi um dos mais chamativos.

A autora da série literária Harry Potter postou uma foto da população que foi a Windsor testemunhar o casamento, ocorrido no último sábado, 19, e a comparou com uma imagem de Washington durante a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"O amor é maior do que o ódio", escreveu Rowling em sua rede social, fazendo referência ao fato do número de pessoas presentes na cerimônia da família real ter sido maior do que na posse do presidente norte-americano, em janeiro de 2017.