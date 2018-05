Marcio Bernardes



21/05/2018 | 15:12



Quem está mentindo?



O texto da coluna já estava pronto. Comentava sobre a saída de Fábio Carille e desejava sucesso para ele na Arábia Saudita. Justifiquei a aceitação da proposta milionária porque todo mundo tem o direito de fazer o seu pé de meia e decidir o seu futuro. Critiquei alguns poucos comentários hipócritas de setores que entendiam que Carille não deveria deixar o Corinthians e interromper um trabalho vitorioso. Mas como? Até os dirigentes, mais racionais, compreenderam a situação. Informalmente chegaram a conversar com o assistente Osmar Loss, para saber se ele topava o desafio de ser o técnico principal do Corinthians.



Pelas palavras do próprio Carille na semana passada, pelas declarações do pai dele, pelas reações dos dirigentes e todos aqueles que vivem o dia a dia do clube, considerei a transferência muito provável.



Domingo, depois do jogo em Recife, pela agressividade de suas palavras, entendi a razão de Fábio Carille estar revoltado. E não era com o próprio pai ou com a imprensa a quem acusou de mentirosa. Ele estava mesmo p... da vida ao saber que o dinheiro que poderia ganhar no Al Hilal havia voado como uma pomba, que aliás, não era da paz. Era mesmo de decepção.



Deus escreve certo por linhas tortas. Carille é um bom treinador e em tão pouco tempo mostrou competência. Terá mercado em qualquer clube brasileiro. Ele anda diferente do ano passado segundo aqueles que frequentam o CT do Corinthians. Não se sabe se as badalações e conquistas subiram além da conta na sua cabeça. O que se sabe é que ele não trata mais a todos igualmente como antes. Mas terá chance de se recuperar.



Como torcemos pelo seu sucesso e entendemos que ele deveria aceitar a milionária proposta, que agora se sabe, nunca chegou, também desejamos a continuidade de conquistas no seu trabalho a frente do Corinthians.



Roger Machado



Até agora não consegui entender aqueles torcedores que foram protestar na frente do CT do Palmeiras depois da derrota para o Corinthians. Pior ainda é tentar entender a razão da torcida organizada pedir a saída de Roger Machado.



Um técnico que classifica seu time em primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores, chega à final do Paulistão e está bem colocado no Brasileiro, deve ser demitido? Há algum interesse estranho atrás desses protestos.



Felizmente a maioria de torcedores ofuscou com vaias a burra manifestação da minoria.