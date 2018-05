Marcos Gomes e Átila Abreu vencem em Santa Cruz do Sul

Do Diário do Grande ABC



21/05/2018 | 07:00



Após a chuva ter dado uma trégua em Santa Cruz do Sul, Marcos Gomes e Átila Abreu foram os vencedores das duas provas da Stock Car, realizadas ontem no Rio Grande do Sul.

Na primeira etapa, Gomes, da equipe Cimed, teve vitória tranquila depois de ter largado na pole position. O piloto assumiu a segunda posição no campeoanto, liderou de ponta a ponta e teve no pódio as companhias de Daniel Serra e Max Wilson.

Já na segunda prova do dia, Átila travou disputa contra Thiago Camilo, que ficou em segundo e acabou obtendo a primeira posição após usar o fan push – botão extra de ultrapassagem decidido pelo público. O pódio da prova foi completado por Felipe Fraga. (com Agências)