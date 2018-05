Na região, 13,8% do efetivo da PM tem presença feminina

Vanessa de Oliveira

Do Diário do Grande ABC



21/05/2018 | 07:00



Era maio de 1955, quando decreto estadual 24.548 instituiu o corpo de Policiamento Especial Feminino, no qual foram selecionadas 13 mulheres, denominadas “as 13 mais corajosas de 1955”. Hoje, 63 anos depois, esse número cresceu, e muito. No Grande ABC, do efetivo de 3.500 PMs (Policiais Militares), 483 são mulheres, o que representa 13,8% da corporação. No Estado, dos 83 mil agentes, elas são 10.330 (12,4%).

“O papel desenvolvido pelas policiais militares é de suma importância, principalmente no campo operacional. Muitas vezes elas levam amparo àqueles que necessitam dos nossos serviços”, salientou o coronel Ronaldo Gonçalves Faro, comandante da PM no Grande ABC.

O destemor feminino foi destaque na última semana, quando a policial militar de Suzano Kátia da Silva Sastre, em folga, baleou um assaltante, em frente à escola onde sua filha estuda, e estava ocorrendo evento de Dia das Mães. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

A presença feminina na Segurança destaca-se nas ruas, em cargos administrativos e de chefia. Na região, a 1º sargento PM Jerusa Oliveira Beltran, 42 anos, lidera uma equipe de 18 policiais (sendo 16 homens), da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em São Bernardo. A ela e sua equipe cabem cuidar da segurança de mais de 140 mil pessoas nos bairros Taboão, Pauliceia, Jordanópolis e Rudge Ramos.

Na carreira militar há 12 anos, fazer parte da corporação está no DNA. Com o pai, quatro primos e um tio policiais, Jerusa pode ver de perto que seguir o ofício era o que realmente queria. Em uma de suas atuações, em março de 2018, dois homens que haviam roubado um caminhão com carga de 25 mil quilos de cobre, avaliada em R$ 600 mil, foram detidos. A ação também envolveu a libertação de um refém (o caminhoneiro). “Ele estava bem apavorado e foi muito gratificante ajudá-lo. Dá uma sensação de dever cumprido.”

O trabalho da cabo Maria Angelica Rocha da Silva, 43, reforça a segurança de bairros periféricos de Santo André. O encantamento pela farda e a vontade de ajudar as pessoas a levaram à escolha, feita há 18 anos. “Gosto de lidar com o público e de poder ser útil”, ressalta. O ser útil não se limita somente no combate à criminalidade. “Em um único dia, capturamos um procurado por roubo, realizamos um flagrante de moto roubada e, no meio desse tempo, fizemos um parto”, lembra. “Tem que ter controle emocional para sempre estar preparado a qualquer tipo de ocorrência. Me sinto satisfeita pelo meu trabalho. Cada dia é um novo aprendizado.”



Participação das mulheres na área tende a ser cada vez mais elevada

A participação feminina nos mais variados setores vem crescendo a cada dia, e na área da Segurança não haveria de ser diferente, analisa o coordenador do curso de Segurança Pública da Universidade Metodista de São Paulo, Ronaldo Aracri. “Sinaliza essa tendência de empoderamento feminino, buscando seu justo espaço.”

Para o professor da Faculdade de Direito do Mackenzie Rio Newton de Oliveira, é preciso ter a presença feminina aumentada, “até para que a PM possa minimamente, na sua composição, ter uma representação compatível com as mulheres e suas demandas na sociedade”.

Na visão da especialista em Direito Penal Ivanira Pancheri, a atuação “está aquém da real possibilidade”, devido a algumas especificidades. “Em razão da dupla jornada, há uma preferência às atividades administrativas nas PMs. A falta de adaptação às necessidades femininas – creches e locais para amamentação – também dificulta a liberação das mulheres às atividades de rua.”