Cíntia Bortotto



21/05/2018 | 07:01



Você já ouviu falar no conceito de PTM (Propósito Transformador Massivo)? O conceito veio das organizações exponenciais, empresas que nascem pequenas – pense em uma curva exponencial do conceito da matemática –, e seguem pequeninas por um tempo mas, de repente, crescem muito rapidamente. Foi o que aconteceu com Uber e AirBnB, o próprio conceito da Singularity University, empresas que conseguiram fazer esse tipo de processos.

Pesquisadores foram estudar essas organizações exponenciais, porque em geral elas crescem dez vezes mais em valor que as concorrentes. E perceberam que o propósito transformador massivo tem uma característica de trazer algo grande, aspiracional para essas companhias. O que elas querem realizar no futuro? Às vezes, o propósito parece exagerado num primeiro momento, mas em geral fala muito da empresa, de um sonho que a companhia tem e que fica muito vinculado aos valores, o que ela quer mostrar para a sociedade e trazer, como quer tratar os clientes. Normalmente é algo curto, forte e que conecta as pessoas, conecta todo mundo por um propósito. As pessoas identificam seus valores pessoais com o propósito.

Ele é futurista, algo que chama para o que a companhia quer realizar no futuro, traz algo maior e mais difícil de alcançar, e não necessariamente a estratégia fica refletida nele. Por exemplo, o Google – organizar as informações do mundo, não está na estratégia, está na aspiração, não em quanto tempo, porque o propósito não se propõe a isso. Claro que uma estratégia benfeita reflete o que o propósito sinaliza. Em algum momento o planejamento estratégico foi feito para que essa entrega fosse feita para o mundo e para outras entregas a partir daí.

Várias empresas como a própria Stefanini Consultoria de Tecnologia, onde trabalho, é um case de sucesso. Nosso propósito transformador massivo é ‘cocriando para um futuro melhor’. Fizemos uma pesquisa com os acionistas com os valores da cultura atual e da cultura desejada, com a liderança e, a partir daí, construímos as visões interna e externa da companhia e chegamos no nosso propósito transformador massivo.

Conseguimos fazer isso em tempo recorde, em dois meses cocriando esse propósito com 450 líderes globais. Fizemos diversas vezes este processo de pesquisa e devolutiva, apresentamos o processo em reunião, e pedimos que os 450 líderes colaborassem por meio de um aplicativo. Foi um trabalho belíssimo em equipe, que representou globalmente a nossa empresa, de 23 mil funcionários.

O PTM é um diferencial para a companhia, que ajuda na conexão dos indivíduos com a empresa. E estamos falando de empresas que têm na sua força de trabalho os millenions, pessoas que valorizam isso, que compartilham de seus valores pessoais, que o valor do trabalho que elas fazem pode afetar algo maior, trazer prosperidade, benefícios de uma maneira ampliada.

Quando o funcionário entra numa empresa e se conecta, isso tem um poder impressionante. Passa a fidelizar o colaborador.

Siga confiante e boa sorte!