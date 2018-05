Coritiba empata com o lanterna Boa e perde chance de entrar no G4 da Série B

19/05/2018 | 21:23



O Boa somou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, ao empatar com o Coritiba por 1 a 1, no estádio Dilzon Melo, pela sexta rodada. O resultado, porém, não foi comemorado por nenhum dos dois times.

Apesar de encerrar a sequência de cinco derrotas seguidas, o Boa segue em situação delicada, na lanterna. Já o Coritiba tem 11 pontos e perdeu a chance de terminar a rodada entre os quatro melhores, aparecendo na sexta colocação. O Paysandu abre o G4 com 12 pontos.

Até de forma surpreendente, o time mineiro começou a partida em cima do Coritiba e abriu o placar logo aos oito minutos. Caíque aproveitou chute rasteiro de Thallyson, dominou e bateu na saída de Wilson.

Só que a alegria do time mineiro durou apenas três minutos. Após lançamento para dentro da área, Gustavo Geladeira tentou cortar e encobriu o goleiro Fabrício. Com o gol aberto, Bruno Moraes só completou.

O Boa continuou pressionando e foi perdendo uma chance atrás da outra. Alyson bateu de primeira no contrapé de Wilson, que se recuperou e fez grande defesa. Na sequência, Douglas Baggio finalizou rasteiro e a bola passou raspando a trave.

Na etapa final, o Boa continuou tendo mais posse de bola e criando os principais lances de perigo, como quando Thallyson cabeceou e Wilson defendeu. Aos 20, Erick aproveitou rebote da zaga e soltou a bomba para mais uma linda defesa do goleiro. O Coritiba respondeu em finalização de Simião, que parou em Fabrício. Depois disso, a partida seguiu sem maiores emoções.

O Boa volta a campo no próximo sábado, contra o Goiás, às 16h30, no Serra Dourada, enquanto o Coritiba enfrenta o Vila Nova na sexta-feira, às 21h30, no Couto Pereira. Os jogos serão válidos pela sétima rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

BOA 1 X 1 CORITIBA

BOA - Fabrício; Erick, Gustavo Geladeira, Caique e Foguinho; Amaral, Machado e Douglas Baggio (Ygor Catatau); Alyson (Daniel Cruz), Thallyson e Wilian Barbio (Felipe Alves). Técnico: Daniel Paulista.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven (Geovane), Alex Alves e Chiquinho; Simião (João Paulo), Júlio Rusch, Yan Sasse, Guilherme Parede (Alisson Farias) e Pablo; Bruno Moraes. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Caíque aos oito e Bruno Moraes aos 11 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

CARTÕES AMARELOS - Machado (Boa Esporte); Alex Alves, Simião e Pablo (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).