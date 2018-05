Paysandu arranca empate com São Bento no fim e segue invicto na Série B

19/05/2018 | 19:06



O Paysandu quase viu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B ir por água abaixo na tarde deste sábado. Com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, o time paraense arrancou o empate com o São Bento por 1 a 1, no estádio da Curuzu, pela sexta rodada.

Ainda sem derrotas, o Paysandu chegou aos 12 pontos e segue na briga por uma vaga entre os quatro melhores, pois pode perder uma posição no complemento da rodada. O São Bento vem na oitava colocação, com dez pontos, também invicto.

Apesar de estar jogando fora de casa, o São Bento dominou o primeiro tempo e criou os principais lances de perigo, com Walterson assustando em chute rasteiro. Aos 14 minutos, Diogo Oliveira recebeu livre dentro da área e abriu o placar com um chute cruzado.

Renan Rocha ainda evitou o segundo gol do time paulista E o Paysandu só chegou perto do empate quando Thomaz cobrou falta por cima da barreira e Rodrigo Viana espalmou para escanteio.

Atrás do placar, o Paysandu voltou com uma postura mais ofensiva, mas quem quase marcou foi o São Bento. Diogo Oliveira chutou rasteiro e Renan Rocha desviou para escanteio com as pontas dos dedos.

Nos minutos finais, o time da casa se lançou com tudo ao ataque e conseguiu o empate aos 45, quando Everton Silva tocou com a mão na bola dentro da área. Cassiano bateu forte o pênalti e Rodrigo Viana não conseguiu fazer a defesa apesar de ter tocado na bola.

O Paysandu volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Avaí, às 19h15, na Ressacada, em Florianópolis. No sábado, o São Bento recebe o Juventude, às 16h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Os dois jogos são válidos pela sétima rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 1 SÃO BENTO

PAYSANDU - Renan Rocha; Diego Ivo, Perema (Pedro Carmona depois Ryan Williams) e Edimar; Maicon Silva, Renato Augusto, Nando Carandina, Thomaz e Carlinhos (Moisés); Claudinho e Cassiano. Técnico: Dado Cavalcanti.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Everton Silva, Luizão, Douglas Assis e Paulinho (Marcelo Cordeiro); Fábio Bahia, Dudu Vieira, Doriva e Diogo Oliveira (Lucas Crispim); Zé Roberto e Walterson (Everaldo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS - Diogo Oliveira aos 14 minutos do primeiro tempo; Cassiano aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Thomaz, Pedro Carmona e Nando Carandina (Paysandu); Zé Roberto, Dudu Vieira, Doriva, Lucas Crispim, Walterson e Paulinho (São Bento)

CARTÃO VERMELHO - Renato Augusto (Paysandu).

RENDA - R$ 88.665,00.

PÚBLICO - 5.331 pagantes (6.821 total).

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).