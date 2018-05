Elton John remonta à funeral de Lady Di e canta em casamento do Príncipe Harry

19/05/2018 | 13:34



O cantor Elton John se apresentou neste sábado, 19, aos 600 convidados do casamento do Príncipe Harry e da atriz Meghan Markle, no Castelo de Windsor, após a cerimônia religiosa realizada na capela St. George.

Ele ostentava um ousado par de óculos rosa quando chegou com o marido David Furnish. O Palácio de Kensington diz que Elton John fez uma performance para o casal recém-casado em reconhecimento da estreita ligação que ele tem com o príncipe Harry e sua família".

O palácio não revelou quais músicas foram tocadas pelo exímio pianista, condecorado como cavaleiro real, obtendo o título de "Sir" pela rainha Elizabeth II, em 1998. Elton John era amigo íntimo da falecida mãe de Harry, a princesa Diana. Ele cantou uma versão especial da famosa música Candle in the Wind para o funeral de Lady Di em 1997.