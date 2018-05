Canapés, bolo e discursos marcam 1ª recepção de Harry e Markle pós-casório

19/05/2018 | 11:03



Recém-casados da realeza britânica, o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle - agora duque e duquesa de Sussex -, recebem seus 600 convidados em uma recepção, no salão principal do Castelo de Windsor, com produtos sazonais britânicos e um bolo de casamento fora dos padrões da realeza.

O Palácio de Kensington diz que os recepcionados comerão canapés, incluindo lagostins escoceses, espargos ingleses grelhados e croquete de confit de cordeiro. Não há refeição na recepção do almoço, mas os hóspedes receberão bowls de fricassê de frango com cogumelos, risoto de ervilha e hortelã e barriga de porco assada lentamente.

O momento principal é da apresentação do bolo de casamento, idealizado e feito por Claire Ptak. O sabor é de limão e contém flores de sabugueiro, em camadas, colhidas diretamente da propriedade de Sandringham da Rainha Elizabeth II.

O bolo é decorado com creme de manteiga de merengue suíço e 150 flores frescas, incluindo peônias e rosas. A recepção é organizada pelo príncipe William, o padrinho de seu irmão, e incluirá discursos do pai de Harry, o príncipe Charles, e da noiva e do noivo. Fonte: AP