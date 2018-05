Seriado explora jovem do século 21

Da Redação



20/05/2018 | 07:00



Retratar o que significa ser jovem no século 21. Esse é o objetivo da série Outros Tempos Jovens, nova série documental produzida pela HBO Latin America em parceria com a Prodigo Filmes. O projeto brasileiro tem missão de explorar o universo de pessoas com idade entre 15 e 29 anos, revelando olhar diferenciado sobre temas um pouco mais complexos, casos de suicídio, feminismo, sexo, solidão e liberdade.

O público será apresentado a oito episódios temáticos. Entre a revelação de casos e altos e baixos de personagens que representam os assuntos propostos, as cenas e informações propõem reflexão sobre o que está sendo mostrado, principalmente pelo fato de que são questões mais comuns do que se imagina.

A estreia do seriado ocorre na quinta-feira (24), às 23h, na programação do canal pago Max, com novos capítulos sendo exibidos sempre nos mesmos dia e horário. Reprises devem encontrar espaço na grade.

Outros Tempos Jovens começa com Digital Dating, acompanhando usuários ativos de aplicativos de relacionamento, mostrando que os diversos matchs podem ter poder insignificante na vida desses jovens. Os encontros não são capazes de tirar deles a sensação de que estão sós.