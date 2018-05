Aprendendo com Oliver Twist

Da Redação



20/05/2018 | 07:00



Considerada obra-prima da literatura mundial, Oliver Twist sobrevive ao tempo com a ajuda de adaptações para diferentes mídias. No teatro, o personagem encontra espaço na agenda cultural de São Paulo com nova montagem em temporada nos fins de semana da Sala B do Teatro Alfa (Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722. Tel.: 5693-4000) até 10 de junho.

Passado na Inglaterra do século 19, o conto acompanha os passos do protagonista órfão para sobreviver. Ele interage com diversas figuras que encontra que irão lhe ensinar um pouco sobre a vida e força para seguir em frente. O espetáculo também chama a atenção pelo estilo minimalista do palco.

As sessões da Cia. Um de Teatro ocorrem aos sábados e domingos, sempre às 17h30. A venda de ingressos, com valores entre R$ 20 (meia) e R$ 40, ocorre na bilheteria e em www.ingressorapido.com.br.