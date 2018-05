Giramundo aposta em tarde em festival Afro com direito a feijoada típica

Gabriela Lopes



20/05/2018 | 08:00



Sem escalas

Em clima cultural, o restaurante são-bernardense Giramundo promoveu a segunda edição do Festival Afro. O almoço contou com apresentações de dança, música, moda e arte, além de gastronomia típica. “Além disso, também promovemos o encontro árabe. Você realmente se sente inserido nessa atmosfera”, explica a proprietária, Ariani Sudatti. No sábado, será a vez da tarde latina.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Com os mesmos sabor e foco beneficente, o Rotary Club de Santo André Norte terá feijoada na Casa de Portugal. A verba será para compra de material para confecção de fraldas geriátricas e infantis, as quais são doadas para instituições.