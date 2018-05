Príncipe Charles levará Meghan Markle ao altar

18/05/2018 | 09:11



Está decidido! Após confusão envolvendo o pai de Meghan Markle, o Palácio de Kensington anunciou que Meghan Markle será acompanhada ao altar pelo príncipe Charles, pai do noivo, o príncipe Harry. O filho da rainha Elizabeth II ficará responsável por acompanhar a atriz até a capela de São Jorge no Castelo de Windsor no sábado, dia 19, quando os noivos irão oficializar a união diante de mais de 600 convidados.

Segundo comunicado, Meghan Markle pediu que o sogro a levasse até o altar: O príncipe de Gales tem o prazer de receber desta maneira a senhorita Markle na família real, diz a nota divulgada na manhã desta sexta-feira, dia 18, através das redes sociais.

A decisão encerra a polêmica a respeito da presença de Thomas Markle, de 73 anos de idade, no casamento da família. Após confirmar que subiria ao altar com Meghan, ele acabou cancelando sua participação após ser pego forjando alguns cliques para paparazzi. Em seguida, ele voltou atrás e disse que continuaria acompanhado a filha, mas logo em seguida, afirmou que não poderia comparecer ao casamento por causa do ataque cardíaco que sofreu no início do mês. Por fim, o palácio decidiu colocar um fim nas especulações e anunciar que Meghan não seria acompanhada pelo pai, desejando melhoras a saúde de Thomas.

A mãe de Meghan, Doria Ragland, é presença confirmada no evento e deve conhecer a rainha Elizabeth e outros membros da família de Harry ainda hoje. Na quinta-feira, dia 17, ela participou do chá das cinco da realeza para conhecer o príncipe Charles, e a madrasta de Harry, Camilla Bowles.

O Palácio de Buckingham confirmou que o marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philp, de 96 anos de idade, também estará presente no casamento de Harry e Meghan. A presença de Philip era incerta, já que ele estava se recuperando de uma cirurgia no quadril, realizada no mês passado.

Enquanto isso, a equipe que está realizando toda a produção do casamento está trabalhando a todo vapor para que tudo esteja pronto no grande dia. Através do Instagram, o palácio divulgou como está sendo a preparação do bolo e doces que serão servidos no casamento. Claire Ptak, da confeitaria londrina Violet Bakery Cafe, ficou responsável pela produção do bolo que será servido. Em vídeo, ela explicou doce que traz calda de sabugueiro, coalhada de limão siciliano, cobertura amanteigada de merengue de sabugueiro suíço e será todo decorado com flores selvagens.

- Temos muita sorte de trabalhar no Palácio de Buckingham para assar e gelar os bolos. O creme amanteigado é bem doce e a coalhada de limão é bem azeda, então acontece algo adorável quando você coloca na boca, que é conseguir todos esses sabores e sensações. Esperamos que esteja tudo perfeitamente equilibrado, disse Claire, que ainda revelou que o bolo será entregue aos convidados na saída numa caixinha com as iniciais dos noivos.