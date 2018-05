Pizzi anuncia lista de 28 jogadores da Arábia Saudita para a Copa

18/05/2018 | 00:31



O técnico Juan Antonio Pizzi anunciou nesta quinta-feira uma lista de 28 jogadores da seleção da Arábia Saudita para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O treinador terá até o dia 4 de junho para cortar cinco atletas da relação que jogará em solo russo, no próximo mês.

Pizzi vai utilizar os próximos amistosos do time saudita para definir os 23 que jogarão no Mundial. Após vitórias sobre Argélia e Grécia nos últimos dias, a Arábia Saudita vai encarar Itália, Peru e Alemanha nas próximas semanas em sua preparação para a Copa.

Os duelos contra os italianos e os peruanos serão nos dias 28 de maio e 3 de junho, respectivamente, ambos na cidade suíça de St. Gallen. Contra os alemães, atuais campeões mundiais, a partida está marcada para 8 de junho, em Leverkusen.

A seleção da Arábia Saudita vai integrar o Grupo A da Copa, ao lado da anfitriã Rússia, do Uruguai e do Egito. A estreia dos sauditas será justamente a partida de abertura do Mundial, contra os russos, no dia 14 de junho.

Confira a lista dos 28 convocados da Arábia Saudita:

Goleiros: Assaf Al-Qarny, Mohammed Al-Owais, Yasser Al-Musailem, Abdullah Al-Mayuf;

Defensores: Mansoor Al-Harbi, Yasser Al-Shahrani, Mohammed Al-Breik, Saeed Al-Mowalad, Motaz Hawsawi, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Mohammed Jahfali, Ali Al-Bulaihi;

Meio-campistas: Abdullah Al-Khaibari, Abdulmalek Al-Khaibri, Abdullah Otayf, Taiseer Al-Jassim, Houssain Al-Mogahwi, Salman Al-Faraj, Nawaf Al-Abed, Mohamed Kanno, Hattan Bahebri, Mohammed Al-Kwikbi, Salem Al-Dawsari, Yehya Al-Shehri;

Atacantes: Fahad Al-Muwallad, Mohammad Al-Sahlawi, Muhannad Assiri.