Republicanos dizem que líderes discutem votar duas medidas de imigração nos EUA

18/05/2018 | 00:02



Líderes republicanos discutiram a possibilidade de agendar votações na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre dois projetos de lei de imigração, de acordo com dois deputados da sigla nesta quinta-feira. Com essa medida, eles esperam resolver uma batalha interna no Congresso sobre uma questão que ameaça piorar as divisões partidárias entre republicanos e democratas.

Com a ideia ainda em evolução, um projeto de lei se assemelha a uma lei apoiada por conservadores que restringiria a imigração legal e abriria a porta para a construção de um muro na fronteira com o México. Os conservadores vêm exigindo uma votação sobre essa medida, que os líderes do Partido Republicano já apontaram que seria derrotada. A segunda lei, por sua vez, seria mais estritamente destinada a fornecer a jovens imigrantes conhecidos como "dreamers" a chance de permanecer nos EUA de forma permanente, um objetivo de alguns republicanos moderados e de democratas. A proposta também conterá disposições que reforçam a segurança nas fronteiras, em um esforço para ganhar os votos do Partido Republicano, disse um dos legisladores.

O objetivo é desarmar uma batalha que viu um grupo de republicanos moderados tentar forçar votações na Câmara em quatro projetos, sob as objeções de líderes da sigla e de deputados conservadores. O plano dos moderados parece propenso a produzir uma legislação que seria apoiada por praticamente todos os democratas e um punhado de republicanos, mas não teria chance de ganhar a sanção presidencial de Donald Trump. Líderes do partido e conservadores denunciaram o esforço dos moderados e estão tentando bloqueá-lo.

Os congressistas disseram que detalhes das medidas sugeridas pela liderança continuam em fluxo e um terceiro projeto de lei não especificado foi possível. Os republicanos, que falaram sob condição de anonimato, disseram que pode levar uma semana ou duas para que haja um acordo final sobre a proposta. Fonte: Associated Press.