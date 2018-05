Paulo Serra sugere criar agência de mobilidade

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



18/05/2018 | 07:36



No último dia da comitiva brasileira em Turim, o prefeito de Santo André e vice-presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), irá propor, de maneira oficial via relatório, a criação de uma agência regional de Mobilidade Urbana como passo inicial concreto para viabilizar projeto de integração tecnológica no setor de transporte, utilizando a experiência considerada bem-sucedida na cidade italiana. A proposta da entidade será adquirir financiamento da União Europeia, por meio de linha de crédito, no valor de até 30 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 130 milhões.

Espécie de secretaria regional, o órgão, na visão do chefe do Executivo andreense, servirá como compilador de informações das cidades consorciadas e apontar problemas a serem solucionados pelo departamento responsável. “Relata dados para a adoção de providências. Não é para se meter no que é alheio, não tem essa finalidade de interferir na autonomia das prefeituras. A ideia é ser auxílio, centralizando informações de cartão de transporte, bilhetagem, trânsito, sincronização semafórica entre todos os municípios. Esse diagnóstico viria 24 horas por dia”, defendeu o tucano, que iniciou a viagem na segunda-feira, ao lado da delegação do Consórcio.

Paulo Serra frisou que o principal desafio é deixar como legado a implantação de um centro de controle operacional na região, com integração completa entre os modais de transporte. “Teríamos que iniciar esse modelo que deu certo aqui em Piemonte (região Norte da Itália, que tem Turim como Capital), de forma apartidária, apolítica, fincando um planejamento de dez, 20 anos, seja na Mobilidade Urbana, mas, principalmente no regionalismo para valer. Essa autoridade regional seria para introduzir um conceito que, de fato, iria, melhorar a vida das pessoas, pois quem ganha é o usuário”, alegou.

O prefeito tucano realizou ontem reunião por videoconferência com a secretária de Mobilidade de Piemonte, que falou do passo a passo implementado na região italiana para regulamentar o órgão, que organizou o sistema há cerca de 15 anos, após processo de desindustrialização, com investimento em inovações tecnológicas em mobilidade. “Na ocasião, segundo ela, eram nove concessionárias de transporte, por exemplo. Agora são apenas duas. Foi um processo de 24 meses para estabelecimento de bilhetagem única. No Grande ABC, para fazer o paralelo, são 30 concessionários.”

Quarta maior cidade italiana e escolhida estrategicamente, Turim se comprometeu a auxiliar o Consórcio a desenvolver projeto baseado em sistema inteligente, completamente integrado. Delegação italiana visitou a região entre fevereiro e março para fazer os estudos de viabilidade, que deve ser concluída até outubro. O plano foi criado no âmbito do plano internacional de cooperação urbana europeu.