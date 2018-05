Campanha incentiva visita aos museus

Vinícius Castelli



18/05/2018



Frequentar museus ainda é hábito da minoria. Tanto é que 70% da população brasileira nunca esteve nesses espaços culturais, segundo dados divulgados no ano passado pelo Sips (Sistema de Indicadores de Percepção Social). Os museus de São Paulo, por exemplo, recebem em média 3 milhões de pessoas todos os anos, o que representa apenas 7% da população que vive no Estado.

Pensando em mudar essa realidade, e a fim de comemorar ao Dia Internacional dos Museus, celebrado hoje, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, criou a campanha É Dia de Museu.

Para tanto, os 19 museus da secretaria estarão de portas abertas hoje, com entrada gratuita. “A ideia é incentivar cada vez mais a visitação aos museus. E este é um momento especial para que as pessoas os conheçam ou retornem a eles”, afirma ao Diário o secretário da Cultura do Estado, Romildo Campello.

Estão na lista com entrada gratuita os museus da Língua Portuguesa, Imagem e Som, Imigração, Arte Sacra, Afro Brasil, Casa Brasileira, Diversidade Sexual, Futebol, além do Memorial da Resistência, Casa Mário de Andrade, Paço das Artes e Pinacoteca.

A iniciativa, que conta com programação especial ao longo do ano, também contempla estratégias no ambiente digital. Para maior interação com os visitantes, foi criado site dinâmico exclusivamente para a campanha.

Os que postarem nas redes sociais fotos com a hashtag #diademuseu terão suas imagens compartilhadas no endereço. “O objetivo é fortalecer a relação entre os usuários e com isso unir duas questões: a memória que está nos museus com a tecnologia. É também uma forma de atrair o público mais jovem”, explica Campello.

Ainda tem mais novidade: quem for ao museu hoje e quiser contribuir com o ‘ingresso solidário’ deverá levar para doação uma peça de roupa em bom estado de conservação. Além de ajudar na campanha do agasalho, o visitante vai receber um exemplar do Passaporte dos Museus, espécie de livreto que garante entrada gratuita em cada um dos museus de São Paulo em qualquer outro dia. Serão distribuídos, por ordem de chegada, 10 mil exemplares.