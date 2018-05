Festa na rua

Vinícius Castellil



18/05/2018 | 07:02



As ruas da Capital estão prontas para receber uma leva de atividades culturais neste fim de semana. É que amanhã, a partir das 18h, começa a 14ª edição da Virada Cultural de São Paulo, evento já tradicional dos paulistanos. A programação, gratuita, segue sem intervalo até domingo, às 18h.

No total, serão mais de 900 atrações espalhadas pela cidade, principalmente o Centro. Mas outras regiões também fazem parte da festa, que teve investimento de cerca de R$ 13 milhões. Entre as atrações está o cantor e compositor Caetano Veloso, que se apresenta amanhã, às 21h, na esquina das ruas Consolação e Sergipe. Ele faz parte da seção Cortejo e acompanha o bloco Tarado ni Você. Antes dele se apresenta o trio Baby do Brasil, Pitty e Tulipa Ruiz, às 18h.

No Boulevard São João acontecem as apresentações Discos Completos, em que artistas apresentam suas obras de ‘cabo a rabo’. Geraldo Azevedo, por exemplo toca o álbum Bicho de Sete Cabeças, às 22h30. Quem quiser aproveitar a madrugada pode ver o Ira!, que mostra ao público as faixas de Vivendo e Não Aprendendo. Fafá de Belém e Nação Zumbi participam.

No Vale do Anhangabaú terá parque de diversões, com cama elástica e até carinho de bate-bate, além de shows de Rouge, Sidney Magal e Balão Mágico. A apresentadora Xuxa cancelou sua participação. Já o Centro Cultural Olido aposta na bossa nova, com Jane Duboc, Alaíde Costa e Vânia Bastos, entre outros nomes. Em frente ao espaço, aliás, a partir das 20h, haverá apresentação da bateria e comissão de Frente da Mancha Verde.

Quem gosta de rock vai se dar bem no Edifício Copan e na Rua 7 de Abril. Lá tocam as bandas Patrulha do Espaço, Made in Brazil, Dead Fish, Ratos de Porão, Far From Alaska e Paralamas do Sucesso, entre outras.

Já na entrada da Estação São Bento do Metrô a programação é de hip hop, com Minoro Beat Box e Funktásticos, Nômades Viajantes e Street Warriors e MC Jack e Branco P9, entre outros. Quem quiser teatro infantil deve ir até a Rua dos Gusmões.



OUTROS LOCAIS

Na região da Avenida Paulista, o vão do Masp será dedicado a exibição de documentários amanhã, às 19h. Quem te Penteia?, Sabotage: Maestro do Canão e Hip Hop SP estão na lista. Na Zona Norte, o Parque da Juventude estará de portas abertas. Entre os confirmados estão Liniker e os Caramelows com Candy Mel e Luedji Luna, às 22h30. O Centro Esportivo Tietê terá programação gospel.

Na região Leste, a Arena Corinthians participa do evento com shows de Katinguelê, Sampagode e Leci Brandão, entre outros nomes. Unidades do CEU, centros culturais, bibliotecas e Sescs também oferecem agenda. A programação completa pode ser conferida no site www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br).