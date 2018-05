Em respeito à Constituição

Do Diário do Grande ABC



A CF (Constituição Federal) deve ser respeitada em todos os dispositivos e sob todas as circunstâncias, pouco importando quem seja a pessoa sujeita ao seu comando. No artigo 86, parágrafo 4º, está dito que ‘o presidente da República na vigência de seu mandato não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções’. Em seu livro Constituição da República Federativa do Brasil Anotada, o ministro Luís Roberto Barroso observa: “A cláusula de exclusão inscrita no artigo 86, parágrafo 4º, da CF, ao inibir a atividade do poder público, em sede judicial, alcança as infrações penais comuns praticadas em momento anterior ao da investidura no cargo de chefe do Poder Executivo, bem assim aquelas praticadas na vigência do mandato, desde que estranhas ao oficio presidencial”.

Está claro, portanto, que presidente da República não pode ser constrangido por investigações que venham embaraçar tarefas inerentes à chefia da Nação. Com isso, a CF procura proteger a instituição Presidência da República, não apenas a pessoa física do mais alto mandatário, tendo em vista que disputas política e eleitoral muitas vezes revertem em acusações irresponsáveis e destinadas exclusivamente à perturbação da ordem e à desestabilização dos governantes.

O Brasil atravessa turbulências de toda a espécie. O País passou pelo traumático e prolongado processo de impeachment da presidente Dilma, durante o qual os prejuízos financeiros, políticos e morais foram de grande monta. Agora, a sanha persecutória volta-se para seu sucessor, Michel Temer, da mesma forma predatória e virulenta que vitimou a primeira mulher a assumir a Presidência do Brasil, que muito sofreu com a discriminação de gênero e as armadilhas que lhe plantaram.

Temer é investigado pela Polícia Federal como autor de crimes comuns, que teriam sido consumados muito antes de exercer a Presidência. Os fatos se referem a reformas na residência de sua filha, algo que, pela Constituição, não poderia ser objeto de apurações no momento, ao menos em relação à pessoa do presidente. Ainda assim, o STF autorizou a investigação sob o argumento de que o presidente não pode ser processado, mas pode ser investigado. Ora, não faz sentido. A CF não abre exceções. Se o presidente não pode ser responsabilizado, tampouco pode ser investigado. Investigar Temer, em meio a reformas de alta relevância e a tentativas de recolocar o Brasil no caminho da pacificação e do desenvolvimento econômico, por suspeita cuja apuração, no momento, é vedada pela Constituição, representa aposta na desestabilização, a qual tem por consequência nefasta conturbar o processo eleitoral em curso.

Não podemos tolerar nem muito menos apoiar nova desestabilização.

Luiza Nagib Eluf é advogada e tem sete livros publicados, dentre os quais A Paixão no Banco dos Réus.

