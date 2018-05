Nasce o segundo filho de Chrissy Teigen e John Legend

17/05/2018 | 09:11



O segundo filho de Chrissy Teigen e John Legend já está entre nós! A novidade foi confirmada pelo casal, que através das redes sociais, publicou na última quarta-feira, dia 16, o nascimento do menino, que ainda não teve seu nome revelado.

Sempre bem-humorada no Twitter, a modelo e amiga de Kim Kardashian mostrou simpatia ao revelar aos fãs que havia dado à luz: Alguém chegou, escreveu no microblog, usando emojis sorridentes e de uma mamadeira.

No perfil oficial de Luna, primeira filha do casal, que está com dois anos de idade, também foi confirmada a chegada de mais um membro na família: O meu pequeno irmão chegou!, dizia a publicação. Assim como aconteceu em sua primeira gestação, Chrissy Teigen recorreu à fertilização in vitro para gerar o segundo filho.