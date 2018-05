Comitiva visita centrais de trens em Turim

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



17/05/2018 | 07:00



A comitiva do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em Turim, na Itália, visitou a estação de trem de alta velocidade de Porta Susa e a central de operação da Trenitalia, uma das operadoras do transporte sobre trilhos italiana.



O bloco, liderado pelo prefeito de Santo André e vice-presidente da entidade regional, Paulo Serra (PSDB), ainda conheceu o centro de pesquisas da GM em Turim, além da central do GTT (Grupo Torinense de Transporte).



“Possui uma tecnologia muito semelhante com o que temos em Santo André, por exemplo. Lá pudemos observar a efetividade na operação, a partir da identificação e resolução de problemas, quando detectados. O grupo envia prontamente uma mensagem ao motorista ou um veículo de apoio”, disse o tucano. “Soluções inspiradoras, que nos motivam a repensar a Mobilidade Urbana do Grande ABC, para que possamos prestar um serviço de qualidade para a nossa população.”



A comitiva está desde o começo da semana em Turim para conhecer como funcionam todos os modais de transporte da cidade italiana. O município e o Consórcio Intermunicipal estabeleceram parceria dentro de projeto da União Europeia.