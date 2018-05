Caminho para saída do PT

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/05/2018 | 07:00



Vereador em segundo mandato em São Bernardo, José Luís Ferrarezi (PT) virou centro das atenções no PT local. Isso porque boa parte de seu grupo político saiu do petismo e migrou para o PV, inclusive para comandar o partido na cidade. Henrique Celso Azevedo Alves se tornou presidente da sigla. Rafael Caçapava Rigato é vice-presidente de finanças da legenda. E o ex-secretário de Esportes José Alexandre Pena Devesa pediu exoneração da Assembleia Legislativa para ficar apto a ser candidato a deputado federal na eleição deste ano. Tem gente no PT que acredita que a estratégia é o primeiro passo concreto de Ferrarezi para sair do partido. Para estremecer ainda mais o ambiente, dizem que Ferrarezi não comunicou seu padrinho político, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), sobre a movimentação.

Resposta

Ex-prefeito de Diadema e ex-deputado federal, José de Filippi Júnior (PT) garantiu que não conversou sobre política com o vice-prefeito Márcio da Farmácia (Podemos), conforme esta coluna noticiou ontem. O petista disse não ter nada contra o verde, mas que está em projeto político antagônico ao de Márcio, que é vice do prefeito Lauro Michels (PV). Filippi é pré-candidato a deputado federal, enquanto Márcio da Farmácia deve ser o nome do governo na corrida por cadeira na Assembleia Legislativa. Chance de dobrada, segundo o petista, é zero.

Previsão – 1

Na semana passada, o ex-prefeito Carlos Grana (PT), de Santo André, fez projeção que causou polêmica na cidade, ao dizer que acreditava na eleição de dois deputados estaduais pelo município: Luiz Turco (PT), que busca a reeleição, e Professor Minhoca (PSDB), vereador em seu primeiro mandato. A previsão, como era de se esperar, gerou turbulência no PT e até no grupo que defende o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Previsão – 2

Carlos Grana, que hoje é coordenador da Macro PT ABC, setor regional do petismo, justificou a frase sobre Luiz Turco e Professor Minhoca. “Tenho falado aos que ficaram incomodados com a minha projeção de quem será eleito deputado. Prefiro apostar em minhoca do que em cobras ex-petistas”, afirmou o ex-prefeito de Santo André, sem citar nomes e em tom enigmático.

Agenda na região

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), participa hoje de solenidade de início das obras de revitalização da Avenida Kaethe Richers, em Ribeirão Pires. As intervenções serão custeadas por meio de convênio entre o Palácio dos Bandeirantes e a Prefeitura. O Estado repassará R$ 1,1 milhão para a reconstrução do passeio, além de paisagismo e instalação de nova iluminação no trecho. O ato está marcado para as 16h.

Flagra

Fora do Consórcio Intermunicipal desde o começo de abril, Fabio Palacio (PSD) foi flagrado acompanhando a comitiva da entidade em Turim, na Itália. A foto do político já circula entre diversas lideranças críticas à atuação de Palacio no colegiado.