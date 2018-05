Para Freire, Julinho Fuzari deve ser o único candidato a estadual do PPS na região

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



17/05/2018 | 07:00



O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, afirmou que o vereador de São Bernardo Julinho Fuzari deve ser o único candidato a deputado estadual do partido no Grande ABC. Freire esteve ontem na Câmara de São Bernardo e destacou que existe articulação para que Julinho seja o principal postulante da região a uma cadeira na Assembleia.

Na visão do dirigente, o vereador de São Caetano Marcel Munhoz não deve se candidatar. “Ele (Marcel) não é candidato, mas demonstra interesse em trabalhar em uma articulação com a gente e estou vendo se isso se concretiza, seria um bom suporte da candidatura.”

A ideia de Freire é que seja feita dobrada dele, que sairá a deputado federal, com Julinho. “O município tem boa tradição de votar em candidatos da cidade e o PPS, depois que tivemos Alex Manente como estadual, não fez mais nenhum. Estou em pré-campanha e devemos marchar em uma dobrada de cooperação e trabalho”, prosseguiu.

Sobre possível congestionamento de candidaturas – o deputado federal Alex Manente concorre à reeleição –, o ex-ministro da Cultura adotou tom conciliador. “Não tem problema nenhum com o Alex, já dei voto a ele para ser líder da bancada e foi líder com meu apoio. Ele está fazendo excelente trabalho, mas tem espaço para todos”, analisou.

Roberto Freire também cumpriu agenda na Prefeitura de São Bernardo, onde foi recebido pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) e teve a companhia dos vereadores Julinho Fuzari, Ramon Ramos (PDT) e do presidente da Câmara, Pery Cartola (PSDB).

Freire destacou ainda que projeta aumento nas bancadas de deputados do PPS em São Paulo. “Trabalho com número conservador, mas o PPS vive momento em que poderemos ter surpresas. Acredito que teremos dois federais com uma chance de um terceiro, Arnaldo Jardim (ex-secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo) e Alex Manente são fortes candidatos e tem uma candidata que exerceu mandato, a Pollyana Gama, que teve bom desempenho como candidata a prefeita de Taubaté. No plano estadual cresce a bancada. Hoje temos quatro estaduais e acredito que irá expandir”, completou.