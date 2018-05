Orlando Morando convida David Uip para presidir a Fundação do ABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/05/2018 | 07:00



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), convidou ontem o ex-secretário de Saúde do Estado e atual diretor da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), David Uip, para comandar a FUABC (Fundação do ABC). A resposta deve vir até segunda-feira.

“Não vejo nome melhor do que o do doutor David Uip para esta missão. Além de ser o maior médico infectologista do País, tem enorme bagagem administrativa. Presidiu a Fundação Zerbini quando ela estava quebrada e a reergueu”, afirmou Morando. “Conversei com ele sobre a necessidade de manter a boa sequência administrativa pela qual a Fundação passa.”

A instituição está sob responsabilidade de Adriana Berringer Stephan, de São Caetano, desde a semana passada, quando o advogado Carlos Maciel renunciou ao cargo de presidente da Fundação após ser um dos alvos da Operação Prato Feito, conduzida pela PF (Polícia Federal) e pela CGU (Controladoria-Geral da União).

A conversa de Morando com Uip aconteceu pela manhã e o prefeito estava acompanhado dos secretários de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, e de Finanças, José Luiz Gavinelli. Segundo o tucano, Uip relatou a felicidade em poder estar mais presente em sua clínica particular e também estava empolgado com projetos para a FMABC – ele se formou em Medicina na segunda turma da faculdade, em 1970.

“Ele sabe o peso que é administrar a FUABC. Inclusive, falou que tinha mais peso o convite sendo meu. Também deixei claro a ele que poderíamos construir uma gestão transitória”, complementou Morando. A indicação de São Bernardo vai até o fim do ano. Por estatuto, as cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano fazem rodízio na nomeação do presidente e, a partir do ano que vem, a instituição será liderada por alguém de São Caetano.

Em entrevista ao Diário na série especial sobre os 60 anos do jornal, Uip comentou o otimismo em dirigir a faculdade onde se formou. “Já temos uma Faculdade de Medicina excepcional, muito bem avaliada. Agora quero que os outros cursos que virão cheguem a esse patamar. Estamos com grande plano de comunicação para mostrarmos o que fazemos, porque aqui se faz muito mais do que se sabe. Isso é um diamante.”

Caso aceite o convite de Morando, Uip precisará se licenciar da direção da FMABC. Seu vice é Fernando Fonseca.