Políticos republicanos defendem Nobel da Paz a Trump

16/05/2018 | 19:57



Em carta enviada esta semana ao presidente do Comitê Norueguês do Nobel, sete governadores republicanos defenderam a nomeação de Donald Trump ao Nobel da Paz, por seus "esforços para levar a paz à Península Coreana"

"A posição firme (Trump) contra o programa nuclear, juntamente com a sua vontade de negociar diretamente com Pyongyang, abriu novas vias de cooperação amizade e união entre as Coreias e o resto do mundo", declararam.

Os signatários são: o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, um dos primeiros a dar seu apoio a Trump na eleição de 2016, Eddie Baza Calvo, de Guam; Phil Bryant, do Mississippi; Jeff Colyer, do Kansas; Kay Ivey, do Alabama; Jim Justice, de West Virginia; e Paul LePage, do Maine.