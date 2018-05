Nordeste também faz vinhos

Vinícius Castelli



17/05/2018 | 07:00



São Paulo e a região Sul do País são famosos pela produção de vinho. Mas lá onde o sol ‘bate forte’ no chão, em Pernambuco e Bahia, na região do Vale do Rio São Francisco, também crescem frutas cultivadas exclusivamente para a produção da bebida.

Nas paisagens do semiárido pernambucano, a 53 quilômetros de Petrolina, está a cidade de Lagoa Grande, onde funciona a todo vapor a Santa Maria, que realiza produção para vinhos das marcas Rio Sol e Adega do Vale.

E quem quiser aproveitar o visual da caatinga pernambucana pode visitar o espaço. Entre os roteiros está o Tradicional, em que o visitante poderá ver todo o processo que leva as uvas do parreiral à mesa, com direito a visita guiada no campo de plantação, fábrica e adega. É claro que é possível degustar os sabores dos rótulos produzidos por lá. O passeio custa R$ 15 e pode ser realizado de segunda a sexta, das 9h às 11h, e das 14h às 16h, e aos sábados, das 9h às 11h.

Sugestão diferenciada é o roteiro chamado Pôr do Sol. Após visita ao espaço, turistas embarcam em catamarã para passeio no Rio São Francisco. Os valores são de R$ 50 (sem transfer) e R$ 80 (com transfer). Mais informações no site www.vinhosriosol.com.br.

Especialista em vinhos e gastronomia, Marco Merguizzo explica que a curiosidade enológica da região é que ela se diferencia por ter duas safras anuais. Mas, segundo ele, isso faz com que as videiras durem 1/4 do tempo de vida normal. “Em geral os vinhos produzidos nessa região são mais leves e ligeiros. São fáceis de beber. Deve-se consumi-los rápido, não são para guardar”, explica. Para ele, quem gosta de vinho deve visitar a região.

Ainda no Vale do São Francisco, mas do lado baiano, em Casa Nova, fica a vinícola Terranova. O local oferece o passeio Vapor do Vinho (R$ 145), que parte de Juazeiro e segue pelo rio para explorar as belezas da região por cerca de duas horas e meia. O barco para em locais turísticos do Rio e do Lago Sobradinho, incluindo degustação a bordo de comidas típicas, vinhos e espumantes. Na vinícola será possível ver vinhedos e instalações da empresa. Informações pelo e-mail falecom@vapordovinho.com.