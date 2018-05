Está de volta! Edição especial do De Férias Com o Ex Brasil relembra melhores momentos do programa!

16/05/2018 | 15:11



A edição especial do De Férias Com o Ex Brasil estréia nesta quinta-feira, dia 17, e promete muitas polêmicas! O programa contará com 15 solteiros e ex-namorados que estiveram na primeira e segunda temporada do reality para assistir e comentar cenas que viveram no programa. E claro que o tablet do terror não poderia ficar de fora dessa, e trará diversas surpresas. Em um dos desafios, por exemplo, Fagner terá de responder quem ele escolheria fora do reality, entre Gabi Prado e Raissa!

Com um total de seis episódios, o primeiro já contará com a presença do pai de Claudinho, a mãe de Stephanie e uma amiga de Raissa para assistir aos momentos escolhidos e darem suas opiniões.

Para quem está com saudades das clássicas saídas do mar, elas poderão ser revistas nesta edição! Além disso, teremos algumas revelações, como a de que Scarlat teria se arrependido de escolher Thiago e não Ursinho para fazer seu primeiro passeio, e Stephanie teria se arrependido de escolher Diego em vez de Roy para a noite romântica proporcionada pelo tablet.

E claro que não poderiam deixar de relembrar as brigas também, certo? Como a briga épica entre Gabi Prado e Zoo, e a vingança de Anna Clara contra André!

Então já pode marcar na sua agenda para não perder: a estréia acontece às dez horas da noite, no canal da MTV, e todas as quintas-feiras terão episódios inéditos no canal.