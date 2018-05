Ainda temos esperança em reunião entre Trump e Kim Jong-un, diz Casa Branca

16/05/2018 | 11:31



A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou nesta quarta-feira que o governo dos Estados Unidos não se surpreendeu com a ameaça da Coreia do Norte de cancelar a reunião com o presidente americano, Donald Trump. "Isso é algo que certamente esperávamos", comentou. "O presidente está muito acostumado e está pronto para negociações duras", explicou ela. "Nós ainda temos esperança" de que a reunião ocorra, disse a porta-voz.

Sanders apontou, porém, que os EUA manterão sua "campanha de pressão máxima" com o regime do líder Kim Jong-un. A Coreia do Norte divulgou anteriormente comunicado no qual critica os exercícios militares entre a Coreia do Sul e os EUA e ameaça desistir do encontro. Fonte: Dow Jones Newswires.