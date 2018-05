E São Caetano ganha um presépio...

Ademir Medici

A capelinha em praça pública do bairro Santa Maria, em São Caetano, no limite com Santo André, torna-se um verdadeiro presépio. Lindo presépio. Pequerrucho. A proteger toda uma comunidade com a imagem recuperada, linda, da padroeira Nossa Senhora.

A reinauguração da capela, sábado último, teve a presença de gente bondosa do bairro, mais a vereadora Suely Nogueira e equipe, a restauradora Edna Terezinha Rovaron Lopes, a turma animada que nos momentos de folga restaurou a capela.

Egidio Donizete Torres Pereira, ministro extraordinário da Palavra na Paróquia São Francisco de Assis, abençoou a capelinha e rezou com os presentes.

Bairro Santa Maria, que foi escolhido no começo do século 20 como morada pelo São Vicente Curandeiro, guarde esta capela-presépio. Ela representa a religiosidade local e a força de um povo que zela pelo coletivo.



Diário há 30 anos

Domingo, 15 de maio de 1988 – ano 30, edição 6753

Editorial – Trinta anos de lutas e conquistas, sobre os 30 anos do Diário.

Educação – Interesses políticos relegam a luta pela Universidade do ABC.

Seu Orçamento (Luís Nassif) – Brasil não corre risco de cair na hiperinflação.

Ciência & Tecnologia (Diógenes Silva) – A Educação, no Japão, é a meta básica (terceira reportagem do enviado especial).

Indústria – Mercedes-Benz do Brasil investe 25 milhões de dólares no meio ambiente.

Adeus – Faleceu o professor Raimundo Nonato da Cruz, ex-vereador de São Bernardo e ex-diretor do Museu Histórico e Pedagógico Antonio Raposo Tavares.



Em 16 de maio de...



1918 – Governo do Estado concede licença de um ano, em prorrogação, ao escrivão do juízo de paz do distrito de Paranapiacaba, Victor Fava de Saraiva, para tratar de negócios de seu interesse.

A guerra. Do noticiário do Estadão: assalto alemão repelido ao Norte de Lens; sucesso dos ingleses a Nordeste de Robecq; progresso dos franceses a Oeste do Avre.

Nota – Lens, Robecq e Avre, cidades francesas.

1943 – Toma posse a diretoria do núcleo de Santo André da Legião Brasileira de Assistência. Na presidência, Basilisa Coelho Franco.

1948 – Lançado, em Santo André, o jornal Correio do Povo.

1978 – Greve aumenta e atinge 12 mil: voltam os 2.000 funcionários da Scania; parados os da Ford, Volkswagen e Mercedes-Benz; censuradas as emissoras de rádio e TV.



Hoje

Dia do Gari

