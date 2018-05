Prêmio Jabuti abre inscrições para a sua 60ª edição

Daniela Pegoraro



16/05/2018 | 07:00



Estão abertas as inscrições para uma das maiores premiações literárias do Brasil, o Prêmio Jabuti. Em sua 60ª edição, podem se candidatar escritores de diversas categorias. A primeira delas é literatura, que engloba romance, poesia e conto, entre outros. Na segunda, chamada de ensaios, autores de biografias e assuntos de ciências. O prêmio também contempla os detalhes técnicos no eixo Livro, como projeto gráfico, capa, ilustração e impressão. Além disso, uma nova categoria foi implantada com o objetivo prestigiar projetos de formação de novos leitores e livro brasileiro publicado no exterior: a de inovação.

Os vencedores de cada categoria levam um prêmio de R$ 5.000. Já para o ‘livro do ano’, escolhido entre os finalistas, o valor da premiação é de R$ 100.000. As inscrições podem ser realizadas até 28 de junho pelo site www.inscricoes.premiojabuti.com.br. Uma taxa de R$ 285 a R$ 457 será cobrada.