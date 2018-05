São Bernardo imuniza 8.600 pessoas no 'Dia D' contra a gripe

Do Diário do Grande ABC



15/05/2018 | 08:46



A Prefeitura de São Bernardo vacinou 8.621 moradores contra a gripe no ‘Dia D’ da campanha de imunização, no sábado. Desde o início da ação, em 23 de abril, o município já protegeu 69.204 pessoas, o que representa 42% da população que integra os grupos prioritários.

Devem ser imunizados os idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de Saúde, professores, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), de acordo com recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde). A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da OMS: A/H1N1; A/H3N2 e Influenza B.

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) comemorou o número alcançado. “Aproximamos os postos de vacinação das pessoas e, em um único dia, vacinamos muita gente. Nos postos volantes, foram mais de 1.000 pessoas”, diz.

Além das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a vacina também foi ofertada, das 8h às 16h, nos supermercados Sonda (Baeta Neves); Extra Anchieta (Pauliceia); Coop (Centro), além do Shopping Metrópole (Centro) e Igreja da Vila União (Jardim Laura). Entre as unidades de Saúde que mais se destacaram estão a UBS Vila Marchi (442 doses aplicadas), UBS Alves Dias (397 doses) e a UBS Santa Terezinha (355 imunizações).

A campanha segue até 1º de junho em todas as UBSs da região. Para receber a vacina é preciso apresentar documento com foto e a carteirinha de vacinação. Os portadores de doenças crônicas também devem ter laudo médico. Em quatro das sete cidades (Santo André, São Bernardo, São Caetano e Rio Grande da Serra) a meta é atingir 381.463 pessoas.