Príncipe Harry e Meghan Markle divulgam comunicado após escândalo de fotos falsas do pai da atriz

15/05/2018 | 08:11



O casamento de Meghan Markle e príncipe Harry continua rendendo polêmica à família real britânica. Após o escândalo das fotos falsas do pai de Meghan, Thomas Markle, tomar conta da internet, o palácio de Kensington precisou divulgar um comunicado para tranquilizar os fãs do casal sobre os rumos do casamento.

De acordo a People, em comunicado enviado à imprensa, o palácio anunciou que Meghan está no meio de um momento profundamente pessoal após a surpresa dos recentes acontecimentos:

Este é um momento profundamente pessoal para Markle nos dias que antecedem seu casamento. Ela e o príncipe Harry pedem novamente que a compreensão e respeito sejam estendidos ao Sr. Markle nesta situação difícil, dizia o texto.

Na segunda-feira, dia 14, o TMZ noticiou que Thomas Markle não subirá ao altar com a filha no sábado, dia 19, quando ela oficializará união com Harry. A decisão teria partido do próprio pai da atriz, que não quer mais envergonhar a família Markle diante da família real britânica. No início do mês, ele sofreu um ataque cardíaco, mas deixou o hospital para poder comparecer ao casamento.

No início do mês, o palácio havia comunicado que Thomas seria o responsável por acompanhar Markle no altar. No entanto, após revelação do TMZ, alguns jornais passaram a especular que a mãe de Meghan pode ser a pessoa que levará a filha em direção a Harry no grande dia. A mudança de planos no casamento acontece dias após fotos forjadas de Thomas Markle serem divulgadas por agências de fotos.

Nos cliques, ele aparece tirando as medidas para fazer um terno e também surge lendo algumas notícias sobre o casamento real. Em entrevista, Thomas explicou que forjou as fotos para tentar melhorar sua imagem diante da imprensa, não para ganhar dinheiro como foi divulgado. O Daily Mail noticiou que ele teria embolsado cerca de 500 mil reais pelos cliques.