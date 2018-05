PIB da Alemanha cresce 0,3% no 1º trimestre e mostra desaceleração

15/05/2018 | 04:22



O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, maior economia da Europa, cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2018 ante os três meses anteriores e teve expansão anual de 2,3% no mesmo período, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

O avanço trimestral de 0,3% veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, mas indicou forte desaceleração ante o quarto trimestre de 2017, quando o PIB alemão teve alta de 0,6% ante o trimestre anterior. Já o ganho anual de 2,3% ficou um pouco abaixo da expectativa do mercado, de +2,4%.

Em termos anualizados, a taxa de crescimento da Alemanha diminuiu de 2,5% no quarto trimestre do ano passado para 1,2% entre janeiro e março de 2018, informou a Destatis.

Apesar da desaceleração, a Alemanha está no seu período mais longo de expansão desde 1991, após registrar o 15º trimestre consecutivo de resultados positivos, destacou a agência. Fonte: Dow Jones Newswires.