Brasil tem só seis jogadores da Copa de 2014 convocados para o Mundial de 2018

14/05/2018 | 15:11



Da lista de 23 convocados anunciados nesta segunda-feira pelo técnico Tite, apenas seis jogadores fizeram parte do grupo da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde a equipe nacional foi comandada por Luiz Felipe Scolari e sofreu a humilhante goleada por 7 a 1 para a Alemanha, nas semifinais da competição, no Mineirão, antes de cair por 3 a 0 diante da Holanda na decisão do terceiro lugar, em Brasília.

São eles: o zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain; o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid; os volantes Fernandinho (Manchester City) e Paulinho (então do Tottenham e hoje atleta do Barcelona); o meia Willian (Chelsea) e o atacante Neymar (na época do Barça e atualmente jogador do PSG).

Um nome certo entre os jogadores que disputaram a Copa de 2014 que era para estar nesta lista anunciada por Tite nesta segunda-feira é do lateral-direito Daniel Alves, mas o atleta foi descartado na última sexta do Mundial da Rússia por causa de uma grave lesão no joelho sofrida na semana passada, na final da Copa da França, na qual ele ajudou o Paris Saint-Germain a faturar o título da competição.

Daniel Alves, na época, vestia a camisa do Barcelona e disputou com o time nacional o seu segundo Mundial - ele também esteve presente na Copa de 2010, na África do Sul, e vislumbrava jogar a sua terceira edição consecutiva da competição.

Com a ausência do lateral-direito do PSG, Thiago Silva será o único jogador da seleção brasileira que esteve presente no Mundial em solo sul-africano que estará em campo pelo time de Tite na Rússia. Em 2010, então como jogador do Milan, o defensor foi chamado pelo técnico Dunga para defender a equipe que acabou sendo eliminada pela Holanda nas quartas de final, fase em que sofreu uma derrota por 2 a 1, de virada, no confronto que ficou marcado pela expulsão de Felipe Melo, hoje jogador do Palmeiras.

Ou seja, do grupo chamado para a Copa de 2018, o único brasileiro convocado para jogar o seu terceiro Mundial consecutivo é Thiago Silva, que em 2014 ostentava o status de capitão da equipe comandada por Felipão.