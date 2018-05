Com Icardi, Dybala e Centurión, Argentina divulga 35 pré-convocados para a Copa

14/05/2018 | 13:59



Às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, a Argentina foi mais uma seleção a divulgar nesta segunda-feira uma lista de pré-convocados. O técnico Jorge Sampaoli inicialmente anunciou 35 nomes, dos quais 23 serão escolhidos para a lista final, que será revelada na segunda que vem.

Os principais nomes do futebol argentino estão na lista. Mascherano, Di María, Messi, Agüero e Higuaín eram dados como garantidos na Copa e foram lembrados por Sampaoli na lista desta segunda.

Alguns outros atletas que eram dúvidas também foram incluídos. No ataque, posição que o treinador tem mais opções, Dybala e Icardi foram lembrados, mesmo após terem ficado de fora de algumas convocações recentes. Diego Perotti, da Roma, e o jovem Lautaro Martínez, do Racing, também estão na lista após ganharem espaço nos últimos meses.

O goleiro Franco Armani, do River Plate, o lateral Cristian Ansaldi, do Torino, o meia Rodrigo Battaglia, do Sporting, e o meia Ricardo Centurión, ex-São Paulo e atualmente no Racing, foram incluídos na pré-convocação de Sampaoli apesar de nunca terem sido chamados pelo treinador.

Com tantos nomes de qualidade, o técnico argentino precisou deixar alguns valores de fora da lista. O zagueiro Bustos, o volante Kranevitter e o meia-atacante Papu Gómez foram descartados por Sampaoli e estão fora da Copa, após terem sido convocados diversas vezes pelo treinador. Carlitos Tevez também está fora, assim como Pastore, Lavezzi e Fernando Gago.

Após a pré-convocação, Sampaoli tem algumas preocupações por lesões. O lateral Gabriel Mercado, do Sevilla, sentiu um problema nas costas na última rodada do Campeonato Espanhol. O volante Lucas Biglia, do Milan, se recupera de uma fratura de duas vértebras. Já Agüero passou por cirurgia no joelho e perdeu o fim da temporada do Manchester City, mas deve estar à disposição.

Na próxima segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), Sampaoli divulgará a lista final de 23 convocados da Argentina. No dia 29 de maio, a seleção recebe o Haiti em La Bombonera. Depois, dia 9 de junho, encara Israel em Jerusalém.

Os argentinos estão no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Nigéria e Islândia, adversária da estreia no dia 16 de junho, em Moscou, às 10 horas (de Brasília).

Confira os 35 nomes da pré-convocação da Argentina:

Goleiros: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate) e Nahuel Guzmán (Tigres-MEX).

Defensores: Javier Mascherano (Hebei China Fortune-CHN), Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolás Otamendi (Manchester City), Ramiro Funes Mori (Everton), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Independiente), Cristian Ansaldi (Torino), Eduardo Salvio (Benfica) e Marcos Acuña (Sporting).

Meio-campistas: Leandro Paredes (Zenit-RUS), Pablo Pérez (Boca Juniors), Rodrigo Battaglia (Sporting), Ever Banega (Sevilla), Enzo Pérez (River Plate), Lucas Biglia (Milan), Manuel Lanzini (West Ham), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Maximiliano Meza (Independiente), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Diego Perotti (Roma), Guido Pizarro (Sevilla) e Ricardo Centurión (Racing).

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Lautaro Martínez (Racing), Cristian Pavón (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus) e Mauro Icardi (Inter de Milão).