Na Argentina, reprovação a Macri é a mais alta desde o início do mandato

14/05/2018 | 13:42



A aprovação do presidente da Argentina, Maurício Macri, caiu para menos de 40%, enquanto a maioria dos cidadãos (76,9%) rechaça o pedido de ajuda do governo ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e vê o futuro com pessimismo, indica uma pesquisa de opinião do Centro de Estudos de Opinião Pública (Ceop).

A reprovação a Macri é a mais alta desde o início do mandato do presidente argentino, em dezembro de 2015.

A pesquisa foi feita com mil argentinos de todo o país e divulgada no domingo, 13. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.