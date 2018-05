Carro colide contra poste no Rudge Ramos

Do Diário OnLine



14/05/2018 | 10:23



Um carro colidiu contra um poste no início da manhã desta segunda-feira (14) na Avenida Doutor Rudge Ramos, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu na altura do número 54 da via. Segundo as primeiras informações, o condutor dirigia em alta velocidade e perdeu o controle do veículo.

A PM (Polícia Militar) foi acionada, mas ao chegar ao local encontrou apenas o carro abandonado.

Algumas ruas do entorno ficaram sem energia elétrica. Por volta das 10h, agentes da AES Eletropaulo faziam reparos no local. O trânsito foi interditado. (Com informações de Kelly Zucatelli)