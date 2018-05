Opep tem leve aumento na produção de petróleo em abril

14/05/2018 | 08:14



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou hoje que sua produção cresceu levemente no mês passado, enquanto a oferta global continuou avançando com mais força, graças principalmente à robusta produção de óleo de xisto dos EUA.

Em relatório mensal divulgado nesta manhã, a Opep disse teve aumento de 12 mil barris por dia (bpd) na produção de abril ante março, para 31,9 milhões de bpd. O resultado se deveu basicamente a ganhos na produção da Arábia Saudita - maior exportador mundial e líder informal do cartel - e da Argélia.

O documento vem cerca de seis semanas antes da reunião da Opep em Viena, durante a qual o grupo e outros dez produtores de fora - incluindo a Rússia - irão avaliar um acordo que tem reduzido sua oferta combinada em cerca de 1,8 milhão de bpd desde o início do ano passado. O pacto, que foi estendido em novembro, vence no fim deste ano.

O acordo tem ajudado a reduzir o excesso de oferta global que vinha pesando nos preços do petróleo desde 2014. Apenas na segunda metade do ano passado, os preços da commodity saltaram mais de 50%, em meio ao firme cumprimento do pacto por seus participantes.

Na semana passada, as cotações do petróleo também foram impulsionadas pela decisão do presidente Donald Trump de retirar os EUA do acordo nuclear com o Irã. Como resultado, Washington deverá gradualmente restabelecer sanções econômicas à indústria petrolífera iraniana num período de até seis meses.

Também no relatório de hoje, a Opep relatou que a produção global de petróleo cresceu 120 mil bpd em abril, impulsionada em grande parte pelo resultado nos EUA.

Além disso, a Opep elevou sua projeção de aumento na demanda mundial por petróleo este ano, em 25 mil bpd, e disse que, em março, os estoques comerciais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCED) estavam apenas 9 milhões de barris acima da média em cinco anos buscada pelo cartel. Fonte: Dow Jones Newswires.