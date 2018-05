Claudia Raia se defende após críticas em nota no Show dos Famosos

14/05/2018 | 08:11



Na noite do último domingo, dia 13, Faustão e Claudia Raia esclareceram o climão armado no Show dos Famosos da semana anterior, após Silvero Pereira ficar na última colocação do ranking de seu grupo no quadro musical. Na ocasião, Claudia deu a nota 9.5 para o ator, que se apresentou como Gal Costa, e acabou despencando da liderança para a última posição. A atriz e jurado do quadro explicou que não foi culpada pela pontuação do competidor: -Não (é culpada por fazê-lo cair no ranking), porque o público deu 9.4 e eu dei 9.5. Porque eu acho que a gente está aqui para julgar e não para passar a mão na cabeça deles. A qualidade artística deles é muito acima da média. Está todo mundo aqui sendo desafiado, e o trabalho deles a gente respeita muito. Claudia ainda afirmou que a escolha de Silvero por interpretar Gal Gosta não foi boa: - A Gal não é uma cantora de grandes performances físicas. O que ela tem de característica maior é a voz aguda e eu acho que foi isso que deu errado no Silvero, embora ele seja um artista e cantor maravilhoso. Ele já fez performances maravilhosas aqui, mas eu acho que não foi uma escolha feliz.

Após os jurados e Faustão amenizarem a polêmica no episódio anterior, o apresentador anunciou Naiara Azevedo para abrir as apresentações da noite. A cantora sertaneja fez uma homenagem à Claudia Leitte e relembrou os maiores sucessos da beldade. -Não foi difícil absorver Claudia Leitte porque ela é alegria e acho que é isso que eu tenho para proporcionar, explicou a cantor após a apresentação. Mas apesar dos jurados terem curtido a apresentação de Naiara, elogiando a qualidade da voz da beldade, ela ficou na última colocação, com apenas 167 pontos.

Já Mumuzinho acabou sendo aplaudido de pé após homenagear Stevie Wonder com o hit Isn?t she lovely. Claudia não perdeu a chance de elogiá-lo: - Amei. A gente acreditou em absolutamente tudo que você fez. Boninho e Miguel Falabella também seguiram elogiando o competidor, que se classificou na segunda posição com 167,4. Após as avaliações, Mumuzinho ainda explicou qual foi o maior desafio na semana: -Acho que a minha maior dificuldade foi poder cantar pela primeira vez em inglês.

Tiago Abravanel também surpreendeu ao se apresentar como a cantora Rosanah. O cantor explicou que a caracterização demorou cerca de cinco horas para ser feita. No palco, ele se apresentou com O Amor e o Poder (Como uma Deusa). Boninho não poupou elogios ao artista: -Você se joga, faz diferente e consegue se transformar de verdade. Mais uma vez, Abravanel encerrou a noite na primeira colocação e alcançou 167,9 pontos.

Alessandra Maestrini surgiu com uma peruca azul para interpretar Lady Gaga ao som de Born This Way. A atriz explicou como a música a tocou pessoalmente: -Essa música começa falando 'minha mãe sempre me incentivou' e é o caso, então hoje só tenho a agradecer a ela. A beldade ficou na terceira colocação com 167 pontos.