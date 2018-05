No filme, até a trilha incidental é malcriada

14/05/2018 | 07:35



Assim como o primeiro filme, Deadpool 2 vai ter classificação indicativa para maiores de 18 anos nos EUA, o chamado "Rated R". A grande novidade é que o mesmo será válido para a sua trilha incidental, aquela com as músicas de fundo, pela primeira vez na história do cinema.

Criada por Tyler Bates, a trilha que embala o filme já está disponível digitalmente, com o selo de "conteúdo explícito", explicado por composições como You Can?t Stop This Mother F..., que em tradução livre seria algo como Você não Pode Parar esse Filho da P...". Na canção, conduzida por uma orquestra, que pelo tom parece ser de alguma cena de ação do filme, um coral entoa não apenas a frase do título, mas também algo como "santas bolas de m...". Para a revista Billboard, Bates afirmou estar orgulhoso do feito. "É uma medalha de honra, para ser honesto", diz o compositor, cujo currículo inclui trilhas de filmes como Guardiões da Galáxia e 300.

Para a trilha, que tem músicas já conhecidas ou feitas para o filme, Céline Dion canta a inédita Ashes. A canadense já cantou temas mais amenos, como o do filme Titanic.

