Após convocação para Copa, Tite só terá grupo completo da seleção em Londres

14/05/2018 | 07:20



A seleção brasileira começará a se reunir na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, na próxima segunda-feira. Lá, a comissão técnica irá comandar uma semana de avaliações físicas e os primeiros treinos com bola, mas sem contar com o grupo completo de jogadores. Dentre os nomes certos na Copa, pelo menos três atletas não irão sequer se apresentar em Teresópolis, enquanto outros dois farão atividades restritas por estarem em fase final de recuperação de lesões.

O volante Casemiro e o lateral Marcelo, do Real Madrid, além do atacante Roberto Firmino, do Liverpool, irão se juntar à seleção apenas no fim do mês, na Inglaterra. Isso porque os três estão envolvidos com a final da Liga dos Campeões da Europa, cuja decisão acontece no próximo dia 26. A seleção encerra sua fase de preparação no Brasil no dia seguinte.

Neymar e Fagner, por sua vez, estão lesionados. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, avaliou os dois no final de semana e deu garantias à comissão técnica de que a dupla estará em totais condições para a Copa do Mundo. Neymar já está inclusive liberado para realizar treinos no campo, mas, devido ao longo tempo parado, precisa readquirir seu melhor condicionamento físico.

Em Teresópolis, o acesso ao CT da seleção, como de costume, será restrito a convidados e jornalistas credenciados. Boa parte das atividades, inclusive, será fechada. Tite poderá até mesmo lançar mão de treinos secretos.

Havia a intenção de realizar um amistoso de despedida em solo brasileiro. A ideia era de que a partida fosse no Maracanã, já que o mais icônico estádio do País não sediou um único jogo nas Eliminatórias. A ideia foi abortada porque a comissão técnica decidiu priorizar a condição física e o ritmo de jogo dos atletas, realizando amistosos com intervalo de sete dias.

No dia 27, o elenco embarca para a Inglaterra para uma nova rodada de treinos. Em solo inglês, o grupo estará completo, e Tite comandará treinos já em ritmo de competição no CT do Tottenham. O grupo treinará no local entre até 8 de junho.

Neste período, a seleção fará uma viagem a Liverpool para o penúltimo amistoso antes da Copa. O time encara a Croácia no dia 3, e depois retorna a Londres. Uma semana depois, encerra sua programação pré-Copa com o amistoso diante da Áustria, em Viena. A viagem a Sochi, onde o Brasil terá sua base de treinos na primeira fase, acontece logo após o amistoso com os austríacos.

DESFALQUES - Clubes do País que cederem jogadores à seleção terão desfalques em seis rodadas do Brasileiro. A competição irá parar durante a Copa, mas não durante a preparação. A última rodada antes do Mundial acontece nos dias 12 e 13 de junh