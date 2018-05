Torcedores arremessam objetos em ônibus do Palmeiras em chegada a CT e um é preso

13/05/2018 | 22:19



Revoltados com a derrota do Palmeiras no clássico com o Corinthians, neste domingo, cerca de 50 torcedores foram até a entrada da Academia de Futebol para esperar a chegada do ônibus com os jogadores alviverdes. "Tudo estava calmo, o capitão vinha conversando com os torcedores, mas no momento que o ônibus embicou para entrar, eles começaram a arremessar objetos", explicou o major Alexandre Vilariço, da Polícia Militar.

A partir daí começou a confusão na porta do Centro de Treinamento, que fica em uma avenida de importante circulação na cidade de São Paulo. "O ônibus estava chegando, alguns torcedores se manifestaram e arremessaram objetos na direção do ônibus, mas que não chegaram a atingir o veículo. Aí a tropa precisou dispersar", afirmou o major.

O efetivo da Polícia Militar no local era em torno de dez pessoas, com quatro motos e uma viatura. Eram eles que estavam fazendo a escolta do ônibus palmeirense, que deixou a Arena Corinthians, em Itaquera, após a partida deste domingo, e foi em direção à região da Barra Funda, onde fica o CT.

A dispersão ocorreu com munição de bala de borracha, disparadas em direção ao torcedores, que segundo o major Vilariço eram membros de torcidas organizadas. Ele avisou que nenhum torcedor ficou ferido. "Um torcedor foi preso e ele está sendo conduzido ao Distrito Policial. Não tenho mais informações sobre isso", comentou.

ORGANIZADA PEDE DEMISSÃO DE TÉCNICO - A torcida uniformizada Mancha Alviverde postou nas redes sociais sua posição de diretoria pedindo a saída do técnico Roger Machado. "Exigimos a imediata dispensa do treinador. Por ser o comandante, a maior responsabilidade é dele. Para o ano promissor não acabar apenas como promessa, o momento é agora. Temos a parada da Copa e tempo suficiente para uma mini pré-temporada para qualquer treinador que vier", escreveu.