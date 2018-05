Vaneza Oliveira, da série 3%, revela que sua filha não queria assistir a série

13/05/2018 | 14:11



Vaneza Oliveira se tornou ainda mais conhecida ao interpretar Joana na série 3%, produção brasileira da Netflix que recentemente divulgou sua segunda temporada. A atriz, que tem muitos seguidores no Instagram, de vez em quando posta fotos e momentos ao lado de sua filha, Emilly. Em conversa com o ESTRELANDO, ela explicou como é ser mãe e ser artista:

- Ser atriz, ser mãe, é uma coisa que me demanda muito, eu tenho uma vida sem rotina, eu tenho uma filha que tem uma certa rotina por causa da escola, disse.

Em relação à Emilly, a gente queria saber. Afinal, ela assistiu 3%?

- A minha filha não queria assistir a série, birrenta (risos), por ser pré-adolescente, mas agora ela assistiu tudo, até a segunda temporada. Ela gostou, mas é filha, né, ela sabe quanto eu tô sendo Vaneza e ela fala Você faz essas caras pra mim também!

E a pequena não sabe ainda qual profissão gostaria de exercer:

- Filhos, né? Cada dia tem um sonho! Então um dia era ser veterinária, explicou, dizendo que Emilly já considerou ser também dubladora.

A atriz ainda continua, revelando uma história bem fofa:

- Eu criei falando sempre que ela pode ser o que ela quiser. (...) Eu levei ela no set de filmagens no dia que a gente tava gravando a cena com os sapos. Como a gente teve sapos, ratos, em cena, tem um rapaz especializado em animais atores e aí ela passou o dia inteiro conversando com ele ficou muito encantada: Mãe, eu posso ser isso também? Treinadora de animais atores? Pode!

Por fim, contou que ama assistir séries com a filha e revelou quais produções são as favoritas das duas: Stranger Things, Um Maluco no Pedaço, Friends, Brooklyn 99, Dear White People. Tem coisa mais gostosa que fazer maratona com quem a gente ama?