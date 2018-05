Prédio do governo do Afeganistão é atacado e ao menos nove pessoas morrem

13/05/2018 | 09:45



Um prédio do governo afegão foi atacado por militantes no leste do país neste domingo e ao menos nove pessoas morreram.

O porta-voz do governador da província de Nangarhar, Attahullah Khogyani, disse que um carro-bomba explodiu do lado de fora do edifício, que foi invadido pelos agressores em seguida. As forças de segurança mataram um dos militantes e cercaram o prédio.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento. Tanto o Taleban, quanto o

Estado Islâmico já conduziram diversos atos terroristas em Nangarhar. Fonte: Associated Press.